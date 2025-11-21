پخش زنده
امروز: -
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دبیر شورای مشاوران وزیران در امور ایثارگران کشور در پایان سفر سه روزه به زنجان، بر اجرای فوری شرح وظایف ۱۴ بندی مشاورین، ارتقای جایگاه فرزندان شهدا و لزوم ساماندهی گلزار شهدا توسط شهرداریها تأکید کرد.
رضا رحیمینسب، دبیر شورای مشاوران وزیران، در جمع مدیران استان زنجان، چند محور کلیدی را برای پیگیری فوری ابلاغ کرد و گفت: ارتقای جایگاه فرزندان شهدا، خروج انتصابات ایثارگران از نگاههای سیاسی و خواستار شایستهسالاری مورد تأکید رهبری در بهکارگیری این قشر شد.
وی افزود:مدیران کل موظفند همانند الگوی «سهشنبههای شهدایی» در وزارتخانهها، دیدارهای منظم هفتگی با خانوادههای شهدا را در دستور کار قرار دهند.
دبیر شورای مشاوران وزیران در امور ایثارگران کشور برلزوم پیگیری جدی مشکلات طرح ۲۲۴ واحدی فرزندان شهدا با همکاری راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف نهایی شد.
رضا رحیمینسب با توجه به تکلیف قانونی شهرداریها و وزارت نفت، ساماندهی گلزارهای شهدا با قید فوریت را هم خواستار شد.