استاندار خراسان جنوبی بر تقویت منابع کتابخانه های خراسان جنوبی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، هاشمی در بازدید از نمایشگاه کتاب بیرجند، تقویت زیرساختهای کتابخوانی و توسعه کتابخانهها را نیاز استان عنوان کرد و گفت: توجه به کتاب در کنار گسترش فضای مجازی، امروز یک ضرورت اجتماعی است.
وی با تأکید بر ضرورت ترویج مطالعه در میان نوجوانان و جوانان گفت: نیازمند برنامهریزی هدفمندتری برای پرورش نسل کتابخوان هستیم.
استاندار تقویت کتابخانههای دولتی و مشارکتی را برای تامین منابع به روز و متناسب با نیازهای استان بسیار مهم دانست.
هاشمی حمایت از نویسندگان، مترجمان و معلمان را از اولویتهای مدیریتی عنوان کرد و گفت: توسعه کتابخانههای شهری و روستایی نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی دارد.
وی با اشاره به دغدغه والدین درباره حضور فرزندان در فضای مجازی افزود: کتاب میتواند بهترین گزینه برای هدایت نسل جوان و پرکردن اوقات فراغت باشد.
نمایشگاه کتاب بیرجند همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانههای عمومی استان در فرهنگسرای شهرداری بیرجند برپا شده، بیش از ۴ هزار عنوان کتاب در حوزههای مختلف را به نمایش گذاشته است.
علاقه مندان میتوانند تا ۷ آذر از این نمایشگاه بازدید کند.