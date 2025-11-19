به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، هاشمی در بازدید از نمایشگاه کتاب بیرجند، تقویت زیرساخت‌های کتابخوانی و توسعه کتابخانه‌ها را نیاز استان عنوان کرد و گفت: توجه به کتاب در کنار گسترش فضای مجازی، امروز یک ضرورت اجتماعی است.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج مطالعه در میان نوجوانان و جوانان گفت: نیازمند برنامه‌ریزی هدفمندتری برای پرورش نسل کتابخوان هستیم.

استاندار تقویت کتابخانه‌های دولتی و مشارکتی را برای تامین منابع به روز و متناسب با نیاز‌های استان بسیار مهم دانست.

هاشمی حمایت از نویسندگان، مترجمان و معلمان را از اولویت‌های مدیریتی عنوان کرد و گفت: توسعه کتابخانه‌های شهری و روستایی نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی دارد.

وی با اشاره به دغدغه والدین درباره حضور فرزندان در فضای مجازی افزود: کتاب می‌تواند بهترین گزینه برای هدایت نسل جوان و پرکردن اوقات فراغت باشد.

نمایشگاه کتاب بیرجند همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه‌های عمومی استان در فرهنگسرای شهرداری بیرجند برپا شده، بیش از ۴ هزار عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف را به نمایش گذاشته است.

علاقه مندان می‌توانند تا ۷ آذر از این نمایشگاه بازدید کند.