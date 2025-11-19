به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امروز و در مراسمی با حضور باشکوه مردم و مسئولان؛ پیکر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس در روستای چشمه خزانه بخش کارزان تشییع شد.

در این مراسم که در مدرسه تربیت کارزان برگزار شد؛ مردم و دانش آموزان این روستا با نثار گل به استقبال شهدای گمنام رفتند.

خزایی، امام جمعه سیروان از شهدا به عنوان سرمایه‌های دوران دفاع مقدس نام برد وگفت: امنیت امروز ما مرهون جان فشانی و خون پاک این غیورمردان است.

همچنین پیکر یک شهید گمنام دیگر هم بر روی دستان مردم قدرشناس شهرستان ایوان تشییع شد.