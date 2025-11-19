پخش زنده
تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی جدید فدراسیون بین المللی فوتبال صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی ماه نوامبر (آبان) به ترتیب در تاریخهای ۲۲ و ۲۷ آبان در رقابتهای چهارجانبه العین امارات به ترتیب رو در روی تیمهای کیپوِرد و ازبکستان قرار گرفت که هر دو دیدار در ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت و در دیدار با کیپوِرد، ملیپوشان کشورمان موفق شدند در ضربات پنالتی حریف خود را شکست دهند، اما در دیدار با ازبکستان نتیجه را در ضربات پنالتی واگذار کردند.
با توجه به پایان دیدارهای فیفادی در ماه جاری میلادی، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رده بندی جدید تیمهای ملی را منتشر کرد که بر اساس آن تیم ملی ایران با ۰۲/ ۱۶۱۷ امتیاز با یک رده صعود در جایگاه بیستم جهان و دوم آسیا قرار گرفت.
تیم ملی ژاپن با ۱۲/ ۱۶۵۰ امتیاز در رده هجدهم جهان و اول آسیا ایستاده است.
در این رده بندی تیمهای ملی اسپانیا، آرژانتین و فرانسه به ترتیب در ردههای اول تا سوم جهان قرار دارند. فرانسه، انگلیس، برزیل، پرتغال، هلند، بلژیک ، آلمان و کرواسی نیز برتیب در رتبههای چهارم تا دهم هستند.