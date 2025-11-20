دیدار معاون رئیس جمهور با خانواده شهیدان صفاییان و محمدی
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانوادههای متین صفاییان و آروین محمدی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ سعید اوحدی معاون رییسجمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه عباسعلی رضایی مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ با خانوادههای متین صفاییان و آروین محمدی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدار و گفتوگو کردند.
نوجوان ورزشکار متین صفاییان ۲۵ خرداد و آروین محمدی کارمند یک شرکت خصوصی ۲ تیر در حمله رژیم صهیونی به تهران شهید شدند.