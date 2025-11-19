به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از رقابت‌های دوومیدانی ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی، مهسا میرزاطیبی در پرش با نیزه به مصاف رقبا رفت. پرش نخست میرزاطیبی در رقابت با نمایندگان مصر و ترکیه، خطا اعلام شد، اما در پرش دوم، نماینده ایران ۳.۶۷ متر پرید. در پرش سوم، میرزاطیبی ارتفاع ۳.۷۴ را به ثبت رساند. پس از قطعی شدن نشان در این گام، میرزاطیبی پرش چهارم را به ارتفاع ۳.۸۱ به انجام رساند و در پرش به ارتفاع ۳.۸۶، در گام نخست ناکام ماند و در گام دوم نیز موفق به پرش از این ارتفاع نشد. در پرش بعد، میرزاطیبی موفق به ثبت ارتفاع ۳.۸۶ شد. در پرش بعدی، میرزاطیبی ۳.۹۱ را از دست داد و در پایان با همان حدنصاب ۳.۸۶ به نشان برنز بازی‌های همبستگی اسلامی دست یافت. نمایندگان ترکیه اول و دوم شدند و نماینده مصر از جدول مسابقات کنار رفت.