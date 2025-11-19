پخش زنده
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران گفت: کشتیگیران خسته بودند، اما برای شاد کردن دل مردم آمدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسن رنگرز پس از پایان رقابتهای کشتی فرنگی بازیهای همبستگی اسلامی بیان کرد: سطح رقابتها در مقایسه با آنچه که تصور میکردیم بالاتر بود و کشتیگیران ما هم خسته بودند. در کمتر از ۹۰ روز گذشته کیلوهای زیادی را کم کردند.
او ادامه داد: ورزشکاران به سبب شاد کردن دل مردم به این بازیها آمدند و خدا را شکر همه زحمات به بار نشست.
رنگرز درباره عملکرد خوب فردین هدایتی به عنوان نفر دوم سنگین گفت: نهادینه سازی یک چرخه انتخابی درست و شفاف، تکلیف فدراسیون به ما است. از درون انتخابی تیم ملی سعید اسماعیلی برای المپیک پاریس ظهور کرد که پیش از این در هیچ رقابتی در سطح بزرگسالان ملیپوش نبود.
او افزود: غلامرضا فرخی هم از چرخه انتخابی ملی پوش شد بدون اینکه سابقه مشخصی در ردههای پایه داشته باشد. ما به این سمت میرویم که در اوزان المپیکی دو، سه فرد شاخص داشته باشیم. در برخی اوزان این هدف محقق شده است، اما در دو، سه وزن نیاز است که بیشتر کار کنیم. مطمئنا با کار سخت، حمایت مسئولان از فرزندان ایران و امکاناتی که در اختیار فدراسیون کشتی است، به این هدف میرسیم.
رنگرز در پایان گفت: از اصحاب رسانه، رسانه ملی، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برای حمایتهایی که داشتند تشکر میکنم. وقتی که یک موفقیت به دست میآید محصول یک کار جمعی است.