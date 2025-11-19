پخش زنده
سرمربی تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران در بازیهای همبستگی اسلامی گفت: داور اهل ترکیه جریان بازی در دیدار پایانی را تغییر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد سیستانی، سرمربی تیم ملی بسکتبال سهنفره مردان ایران، پس از کسب عنوان نایبقهرمانی در بازیهای همبستگی اسلامی اظهار کرد: در بازی فینال متأسفانه از همان ابتدا انرژی لازم برای دفاع را نداشتیم و تیم مصر توانست از این موضوع استفاده کند. نمیدانم دقیقاً چه اتفاقی افتاد، اما برخی تصمیمات داوری، بهویژه عملکرد داور ترک، جریان مسابقه را تحت تأثیر قرار داد و شرایط را برای ما سختتر کرد.
وی افزود:با این حال، بچهها تلاش خود را کردند. برخی از بازیکنان ما همزمان درگیر مسابقات تیم پنجنفره بودند، اما در مجموع عملکرد قابلقبولی ارائه دادند. تیمهای بسیار قدرتمندی در این دوره حضور داشتند؛ قطر و بحرین حتی از بازیکنان خارجی استفاده کرده بودند و سطح رقابتها بهطور قابلتوجهی بالا بود.
به هر حال، نایبقهرمانی نتیجهای ارزشمند است و امیدواریم در ادامه بتوانیم با برنامهریزی بهتر و تمرکز بیشتر، به جایگاههای بالاتر برسیم.