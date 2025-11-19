پخش زنده
سرپرست کمیته فیتنس ابراز امیدواری کرد، ملی پوشان اعزامی بهترین نتیجه را در رقابتهای جهانی عربستان کسب کنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، میلاد قلی زاده در حاشیه اردوی متصل به اعزام تیم ملی بدنسازی که در تهران درحال برگزاری است، افزود: با تمام توان تلاش خواهیم کرد نام و پرچم مقدس ایران را در میادین جهانی به اهتزاز درآوریم.
وی گفت: خوشبختانه با برنامهریزی دقیق و تلاش شبانهروزی کادر فنی، مربیان و ورزشکاران، روند آمادهسازی تیمهای ملی با نظم و جدیت بسیار خوبی دنبال شده است.
قلی زاده همچنین افزود: در ماههای اخیر چند مرحله اردو در سطوح مختلف برگزار کردیم تا در کنار ارتقای آمادگی جسمانی و فنی ورزشکاران، هماهنگی لازم برای حضور قدرتمند در مسابقات جهانی عربستان ۲۰۲۵ ایجاد کنیم.
وی اظهار داشت: در این اردوها تلاش کردیم بهترین شرایط تمرینی، امکانات و پشتیبانی لازم را برای ملیپوشان فراهم کنیم تا بدون دغدغه، تمرکز خودشان را بر تمرینات و آمادهسازی کامل بگذارند. خوشبختانه سطح فنی و آمادگی بدنی ورزشکاران بسیار مطلوب است و شاهد پیشرفت چشمگیر آنها در هر مرحله از اردو بودهایم.
قلی زاده ادامه داد: با توجه به انگیزه بالا، پشتکار و انضباط مثالزدنی اعضای تیم، اطمینان دارم که نمایندگان شایسته کشورمان در مسابقات جهانی عربستان نمایش قابلتحسینی خواهند داشت. همه ما با همدلی و هدف مشترک در مسیر موفقیت گام برداشتهایم و انشاءالله به لطف خداوند و حمایت فدراسیون، بتوانیم بهترین نتایج ممکن را برای میهن عزیزمان به ارمغان بیاوریم.
سرپرست کمیته فیتنس اظهار کرد: اعتقاد دارم موفقیت در عرصه بینالمللی حاصل تلاش جمعی است؛ از فدراسیون و مربیان و کادر فنی گرفته تا ورزشکاران و مسئولان؛ ما با تمام توان در تلاش هستیم تا نام ایران را در میادین جهانی فیتنس با افتخار به اهتزاز درآوریم و این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.
وی تاکید کرد: جا دارد از آقای عرب سرپرست فدراسیون تشکر و قدردانی کنم که در این مدت پدرانه ملی پوشان را حمایت و پشتیبانی کرد. همچنین از وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک هم تشکر و قدردانی میکنم.