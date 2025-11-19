پخش زنده
دومین دوره جام رسانه امید، بزرگترین رویداد ملی تولید و انتشار محتوای رسانهای، ۲۷ و ۲۸ آبانماه با حضور ۳۱ استان در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،این رویداد ۴۸ ساعته با محوریت پنج موضوع «پیشرفت ایران قوی»، «جهاد تبیین»، «جهاد امیدآفرینی»، «جهاد خدمت» و «جهاد علمی» برگزار شد و تیم خوزستان توانست همچون دوره نخست، مقام اول بخش تیمی تولید محتوا را کسب کند.
تیم خوزستان در بخشهای بینالملل و عکس نیز موفق به کسب رتبه اول شد.
در دوره اول این مسابقات که اردیبهشتماه سال گذشته برگزار شد، تیم بسیج رسانه خوزستان نیز عنوان قهرمانی را بهدست آورده بود.
تیم خوزستان در این دوره با حضور ایراندخت کاشانی، پریسا زنگنهمنش، فرشاد صفرزاده، مهران نیکاندیش، سجاد حویزاویان، مرتضی آژند، ابراهیم متینسیرت، بهمن گلبانکی، سید خلیل موسوی و توحید محمدپور و با سرپرستی سرهنگ پاسدار سجاد بهمئی در چند بخش به مقام برتر دست یافت.
از خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خوزستان نیز مهران نیکاندیش بهعنوان نماینده صداوسیما در تیم حضور داشت و همراه با سایر اعضا موفق به کسب افتخار شد.