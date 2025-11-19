وقوع دو حادثه مرگبار در آذربایجان شرقی
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از وقوع دو حادثه مرگبار در استان با دو فوتی خبر داد.
وی گفت: متاسفانه فرد حادثهدیده پیش از رسیدن آمبولانس جان خود را از دست داده بود.
شادینیا افزود:در حادثهای دیگر که ساعت ۱۴:۴۴ در سهند فاز ۱ در یکی از مجتمعهای مسکونی گزارش شد، آتشسوزی در یک ساختمان موجب فوت آقای ۷۲ ساله گردید. در این حادثه نیز فرد آسیبدیده پیش از حضور نیروهای اورژانس جان باخته بود.
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت:در هر دو مورد تنها یک دستگاه آمبولانس اعزام شد و هیچ مصدومی گزارش نشد.