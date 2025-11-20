پیکر‌های مطهر پنج شهید گمنام دوران دفاع مقدس عصر چهارشنبه وارد استان گلستان شد و مورد استقبال مردم شهید پرور بندرگز قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این پرستو‌های بی‌نام‌ونشان که نامشان بر صفحات تاریخ جاودانه است، بار دیگر فضای استان را آکنده از معنویت و یاد دلاوری مردانی کرده‌اند که برای سربلندی میهن، از جان خویش گذشتند.

مراسم وداع با پیکر شهدای گمنام یکشنبه ۲ آذرماه همزمان با نماز مغرب و عشاء در حسینیه عاشقان ثارالله گرگان برگزار خواهد شد.

پیکر سه شهید گمنام روز دوشنبه سوم آذر همزمان با سالروز شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) پس از مراسم تشییع در گرگان خاکسپاری خواهند شد.

یک شهید در شهرستان علی آباد کتول و یک شهید دیگر هم در شهرستان مراوه تپه خاکسپاری می‌شوند.