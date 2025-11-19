پخش زنده
یک دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق در محدوده دوربرگردان روستای چهچکور شهرستان بندرعباس در آتش سوخت و جان یک نفر را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، به نقل از روابطعمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، عصر امروز چهارشنبه ۲۸ آبانماه ۱۴۰۴، یک دستگاه خودروی سواری سمند، حامل سوخت قاچاق در محدوده دوربرگردان روستای چهچکور دچار آتش سوزی شد.
این حادثه در ساعت ۱۶:۵۰ به مرکز ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله آتشنشانان ایستگاه شماره ۳ به محل اعزام شدند.
محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، در تشریح جزئیات این حادثه افزود: نیروهای عملیاتی پس از حضور در محل و ایمنسازی محیط، اقدام به مهار آتش کردند.
وی افزود: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داده است.
علت این حادثه در دست بررسی است.