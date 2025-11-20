پخش زنده
کاروان ایران در پایان روز دوازدهم بازیهای همبستگی اسلامی با ۲۱ نشان طلا، ۱۸ نقره و ۲۵ برنز در رده سوم جدول مدالی قرار دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا سیما، نمایندگان ایران در روز یازدهم بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ به مبزیانی شهر ریاض کشور عربستان، در رشته کشتی فرنگی صاحب دو نشان طلا، یک نقره و دو برنز شدند.
در این روز در کشتی فرنگی محمد هادی ساروی و فردین هدایتی صاحب مدال طلا شدند.
تیم ملی بسکتبال مردان ایران به نشان نقره رسید.
پرستو حبیبی در پارادوومیدانی و مهسا میرزاطبیبی در دوومیدانی صاحب نشان برنز شدند.
کاروان ایران در این دوره از بازیها تاکنون ۲۱ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۲۵ برنز در کارنامه دارد.
این مسابقات از شنبه، ۱۷ آبان به طور رسمی آغاز شد و ۳۰ آبان نیز به پایان میرسد.
ایران تا پایان روز دوازدهم پس از کاروانهای ترکیه و ازبکستان در مکان سوم قرار دارد.
اسامی نشان آوران ایران به شرح زیر است:
مدال طلا
سامیار عبدلی در شنا
ایلیا صالحیپور در وزنهبرداری
فاطمه صادقی در کاراته
مهسا بهشتی در وزنهبرداری
سارا بهمنیار در کاراته
تیم ملی فوتسال مردان
آتوسا گلشادنژاد در کاراته
تیم دوبل تنیس روی میز زنان ایران
تیم والیبال مردان ایران
ندا شهسواری در تنیس روی میز
ساینا کریمی در تکواندو
عرفان محرمی در ووشو
سارا شفیعی در ووشو
سهیلا منصوریان در ووشو
امیرحسین همتی در ووشو
علیاصغر علی مرادیان در تکواندو
یاسین خسروی در پارادوومیدانی
سعید اسماعیلی در کشتی فرنگی
غلامرضا فرخی در کشتی فرنگی
فردین هدایتی در کشتی فرنگی
محمدهادی ساروی در کشتی فرنگی
مدال نقره
تیم ملی تنیس روی میز مردان
ایلیا صالحیپور در وزنهبرداری
علیرضا معینی در وزنهبرداری
علیرضا نصیری در وزنهبرداری
هومر عباسی در شنا
مرتضی نعمتی در کاراته
صالح اباذری در کاراته
زهرا اکبری در مویتای
فرشته حسنزاده در مویتای
فاطمه حسینی در مویتای
مجید هاشم بیگی در مویتای
فربد تالشی در ووشو
یلدا ولینژاد در تکواندو
امیررضا صادقیان در تکواندو
محمدرضا طیبی در دوومیدانی
امیر عبدی در کشتی فرنگی
تیم ملی بسکتبال مردان
مدال برنز
دانیال شه بخش در بوکس
تیم ملی شنا ۴ در ۲۰۰ متر
مریم بربط در جودو
تیم ملی تنیس روی میز
ریحانه کریمی در وزنهبرداری
محمدمهدی غلامی در شنا
ایلیا صالحیپور در وزنهبرداری
علیرضا معینی در وزنهبرداری
زهرا آلما حسینی در وزنهبرداری
مهسا بهشتی در وزنهبرداری
محمد قاسمی در شنا
رضا حسنپور در وزنهبرداری
تیم دوبل تنیس روی میز مردان
تیم ملی والیبال زنان
هستی محمدی در تکواندو
علی خوشروش در تکواندو
روژان گودرزی در تکواندو
شهربانو منصوریان در ووشو
ملیکا میرحسینی در تکواندو
علی احمدیوفا در کشتی فرنگی
پرستو حبیبی در پارادوومیدانی
مهسا میرزاطبیبی در دوومیدانی