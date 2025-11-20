مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی از گرامیداشت سیره و کرامات حضرت فاطمه زهرا (س) در ۱۰ امامزاده و بقاع متبرکه استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت‌الاسلام ناصر جوانبخت در این زمینه با اشاره به جایگاه والای ایام فاطمیه در فرهنگ شیعی، اظهار کرد: ایام فاطمیه فرصتی برای بازخوانی سیره نورانی حضرت فاطمه زهرا (س) است؛ بانویی که الگوی کامل عبودیت، کرامت، ایثار و دفاع از ولایت به شمار می‌رود. وی تأکید کرد: معرفی فضائل اخلاقی و معنوی حضرت زهرا (س) به نسل جوان از رسالت‌های مهم فرهنگی اوقاف است.

مدیرکل اوقاف آذربایجان غربی با بیان اینکه سوگواره «یاس نبوی» با هدف ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و تقویت باورهای دینی جامعه برگزار می‌شود، افزود: این برنامه‌ها در امامزادگان شاخص استان آغاز و هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ادامه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: ویژه برنامه روز شهادت حضرت زهرا (س) در سوم آذر با حضور دسته‌های عزاداری در آستان امامزادگان و بقاع شاخص استان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام جوانبخت با اشاره به محورهای سوگواره افزود: اقامه نماز جماعت ظهر روز شهادت، قرائت خطبه فدکیه، حدیث شریف کساء و زیارت‌نامه حضرت زهرا (س)، برگزاری محافل انس با قرآن، اطعام عزاداران و برپایی خیمه‌های معرفت ازجمله برنامه‌های اصلی بقاع متبرکه در این ایام است.

وی همچنین به نقش تربیتی و معنوی حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: شخصیت آن حضرت، مدرسه‌ای از بندگی، پاکدامنی و شجاعت است و تبیین کرامات و سیره ایشان می‌تواند به استحکام بنیان خانواده و ارتقای اخلاق اجتماعی کمک کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی از حضور ۶ مبلغ اعزامی از قم و فعالیت ۴ مبلغ بومی در بقاع شاخص و مناطق محروم استان طی ایام فاطمیه خبر داد.