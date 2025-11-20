رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه خیرین در خوی پیشتاز در امر مدرسه سازی هستند، گفت:۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه های آموزشی خوی مصوب شد که در راستای تخصیص آنها تلاش می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حمیدرضا خان‌محمدی روز چهارشنبه در سفر به خوی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت خیرین در کنار حمایت‌های دولتی برای جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی این شهرستان یک اولویت اساسی است.

وی اضافه کرد: یک بسته حمایتی پس از بازدید میدانی از مناطق متاثر از حوادث طبیعی و بررسی میزان نیازها تصویب شده، که نقطه عطفی در روند نوسازی و تجهیز مدارس منطقه محسوب می‌شود.

رییس سازمان نوسازی مدارس و معاون وزیر آموزش و پرورش در نشست کارگروه توسعه فضاهای آموزشی خوی نیز مدل سه‌گانه تأمین مالی و اجرایی(دولت، خیرین و مولد سازی) را به عنوان استراتژی محوری برای غلبه بر چالش‌های زیرساختی معرفی کرد و ادامه داد: نقش خیران مدرسه ساز در پیشرفت طرح ها محوری بوده و لازم است این بخش تقویت شود که نشستهایی با خیرین خویی مقیم تهران در این زمینه تشکیل می شود.

غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه خوی هم در این جلسه با اشاره به خسارات ناشی از زلزله‌های سال های گذشته گفت: عقب‌ماندگی سرانه آموزشی شهرستان ناشی از این حوادث بوده و رفع آن برای تحقق عدالت آموزشی ضروری است.

وی بیان کرد: اهتمام دولت در تحقق عدالت آموزشی و نیز پیگیری مشکلات آموزشی خوی توسط استاندار آذربایجان غربی شایسته قدردانی است .