معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بدو ورود به ارومیه، مورد استقبال مدیران حوزه ارتباطات استان و مدیر مخابرات منطقه آذربایجانغربی قرار گرفت.
محمد حاتمیزاده در جریان سفر کاری خود به ارومیه، در محل فرودگاه شهید باکری توسط بهمن اسمعیلزاده، مدیر مخابرات منطقه و جمعی از مدیران حوزه ارتباطات استان استقبال شد.
در جریان این دیدار، مدیر مخابرات منطقه آذربایجانغربی گزارشی اجمالی از عملکرد، برنامهها و پروژههای در دست اجرای این مجموعه ارائه کرد.
در این گزارش، بر محورهای مهمی همچون پیشبرد پروژه ملی توسعه فیبر نوری، ارتقای شاخصهای کیفیت خدمات مخابراتی و توسعه زیرساختهای ارتباطی استان تأکید شد.