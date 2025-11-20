معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بدو ورود به ارومیه، مورد استقبال مدیران حوزه ارتباطات استان و مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بدو ورود به ارومیه، مورد استقبال مدیران حوزه ارتباطات استان و مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی قرار گرفت.

محمد حاتمی‌زاده در جریان سفر کاری خود به ارومیه، در محل فرودگاه شهید باکری توسط بهمن اسمعیل‌زاده، مدیر مخابرات منطقه و جمعی از مدیران حوزه ارتباطات استان استقبال شد.

در جریان این دیدار، مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی گزارشی اجمالی از عملکرد، برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اجرای این مجموعه ارائه کرد.

در این گزارش، بر محور‌های مهمی همچون پیشبرد پروژه ملی توسعه فیبر نوری، ارتقای شاخص‌های کیفیت خدمات مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان تأکید شد.