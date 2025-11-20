به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛جابر قلیان دبیرشورای فرهنگی وزارت ارتباطات در نشست شورای فرهنگی حوزه فاوای آذربایجان غربی با اشاره به این موضوع که تکلیف وزارت ارتباطات تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید محتوای دینی و مذهبی است گفت: با این حال که موضوع تولید محتوا وظیفه محوله به دستگاه‌های دیگر مثل ارشاد اسلامی، صدا وسیما می‌باشد ما نیز در حد توان خود را متعهد به تولید محتوای چند رسانه‌ای می‌دانیم.

قلیان افزود:استان‌ها می‌توانند در قالب وام‌های وجوه اداره شده از شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها برای تولید محتوای دینی و مذهبی حمایت می‌کنند.

وی ضمن قدردانی از اقدامات فرهنگی دستگاه‌های استانی وزارت ارتباطات در آذربایجان غربی گفت: تقسیم بودجه فرهنگی به استان‌ها اقدامی بود که می‌تواند در توسعه اقدامات فرهنگی استان‌ها نقش آفرین باشد.

قدرتی زاده فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات در این نشست بر تغییر رویکرد بسیج در ادارات اشاره کرد و گفت: بسیج باید با ورود به بحث هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین فعالیت‌های خود را به شکل تخصصی پیش برد.

وی با اشاره به سخن بنیان گذار کبیر انقلاب که بسیج شجره طیبه است اضافه کرد: امام با توجه به آینده کشور بسیج را بنیان نهاد و این تشکل باید در تمام عرصه‌ها ایفای نقش کند.

وی تصریح کرد: ما در وزارت ارتباطات باید کار را به سمت تخصص گرایی برده و از بسیجیان متخصص برای اشاعه فرهنگ بسیج کمک کنیم.

در ابتدای این نشست قاسم جلیلی نژاد رئیس شورای فرهنگی دستگاه‌های استانی وزارت ارتباطات و مدیر کل فاوای استان به ارائه گزارش عملکرد پرداخت و بر اجرایی شدن تمام بند‌های تفاهم نامه‌های حوزه فرهنگی تاکید کرد.

حجت الاسلام جابر قلیان دبیر شوراى فرهنکى و قدرتى زاده فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات در سفر یک روزه خود به استان آذربایجان غربى با حضور در باغ رضوان ارومیه ونثار فاتحه و اداى احترام به مقام شامخ شهدا وحجت الاسلام حسنى امام جمعه فقید ارومیه سفر خود را آغاز وضمن بازدید میدانى از دستکاه هاى تابعه استانى در شوراى فرهنگى دستگاه هاى حوزه فاواى استان شرکت کردند.

در پایان این نشست از پایگاه مقاومت بسیج، شورای فرهنگی و همچنین نماز خانه اداره کل که اخیرا تجهیز شده است رونمایی شد.