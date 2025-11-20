مدیرکل ارتباطات آذربایجان غربی خبر داد:
اتصال ۷ روستای آذربایجان غربی به اینترنت پرسرعت
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی گفت: ۷ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستانهای ارومیه با اعتباری بالغ بر ۲۴۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی وزارت ارتباطات به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت متصل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛قاسم جلیلینژاد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اظهار کرد:۷ روستای شهرستان ارومیه اعم از بالستان، فقی بیگلو، زایه کندی، قره گوز سلیم، کانی رش، بردیان و برده کش که از بخشهای مرکزی و صومای برادوست ارومیه میباشند با جمعیتی بالغ بر دو هزارو ۵۶۱ نفر به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت متصل شدند.
جلیلی نژاد تصریح کرد: طبق برنامه هفتم توسعه و سیاستهای وزارت ارتباطات موکلف هستیم کیفیت ارائه خدمات را نیز در کنار توسعه ارتباطات روستایی ارتقاء دهیم.
مدیرکل فاوا افزود:روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان ارومیه طبق برنامه ششم توسعه در حال حاضر دارای ۹۸ درصد پوشش اینترنت پرسرعت است.