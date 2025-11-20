مدیرکل ارتباطات آذربایجان غربی خبر داد:

اتصال ۷ روستای آذربایجان غربی به اینترنت پرسرعت

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی گفت: ۷ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان‌های ارومیه با اعتباری بالغ بر ۲۴۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی وزارت ارتباطات به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت متصل شده‌اند.