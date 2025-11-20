به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛قاسم جلیلی‌نژاد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در شورای راهبردی مدیران حوزه فاوای استان در فرمانداری شهرستان ماکو که با حضور نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی، فرماندار ماکو، شورای شهر و مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان و همچنین مدیران حوزه فاوای استان برگزار شد، عنوان کرد: از ۸۶ روستای شهرستان ماکو ۷۷ روستای آن حداقل دارای یک ارتباط اینترنتی است.

وی با اشاره به تاکیدات مقام عالی وزارت بر شفافیت در ارائه آمار افزود: در حال حاضر ۹۰ درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار شهرستان به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و طبق برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات بیش از تکیف خود بر توسعه ارتباطات روستایی این شهرستان اقدام کرده است.

جلیلی نژاد اضافه کرد: طبق برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های وزارت ارتباطات موکلف هستیم کیفیت ارائه خدمات را نیز در کنار توسعه ارتباطات روستایی ارتقاء دهیم و در همین راستا با احصاء روستا‌های دارای کیفیت پایین‌تر ۲۴ روستای این شهرستان دوباره در برنامه توسعه‌ای وزارت قرار گرفته که تا پایان سال ۸ روستا با اعتبار ۳۷۰ میلیارد ریال برای ایجاد و ارتقاء تکنولوژی عملیاتی می‌شود.

مدیر کل فاوای استان با اشاره به اینکه منطقه آزاد ماکو مى تواند محور اقتصاد دیجیتال در استان آذربایجان غربى باشد تصریح کرد:منطقه آزاد ماکو با بهره مندى از زیرساخت هاى نوین، موقعیت راهبردى وظرفیت هاى بین المللى، مى تواند به عنوان محور تحول آفرین اقتصاد دیجیتال در استان آذر بایجان غربى ایفاى نقش کند.

در ابتدای این نشست علیپور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و دهیاران حاضر در جلسه به ارائه مشکلات و دغدغه‌های ارتباطی منطقه آزاد ماکو پرداختند که در ادامه تمام موارد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در پایان این نشست مدیر کل ارتباطات به همراه فرماندار شهرستان و مدیران حوزه فاوا از وضعیت ارتباطی شهرک صنعتی ماکو بازدید کرد و برای بهبود کیفیت ارتباطاتی این شهرک و توسعه پوشش ارتباطی روستای نایب‌کندی با اعتبار ۶۱ میلیارد ریال قول مساعد داد.