به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کارگاه آموزشی، ایمنی در رانندگی ویژه رانندگان و کارکنان مرکز بهداشت در سالن اجتماعات شهید همت مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی برگزار شد.

ستوان رحیمی از کارشناسان راهنمایی و رانندگی بر اهمیت رعایت حق تقدم، توجه کامل به جلو، حرکت با سرعت مجاز و مطمئنه، پرهیز از رانندگی در زمان خستگی یا مصرف دارو، استفاده از کلاه ایمنی و ضرورت حفظ آرامش و دوری از تصمیم‌گیری‌های احساسی در حین رانندگی تأکید کرد.

او رعایت قوانین و مقررات، صبوری و گذشت در ترافیک را به‌عنوان رفتار‌های مؤثر در کاهش سوانح رانندگی معرفی کرد.

کارشناس راهور با تأکید بر نقش تعیین‌کننده رانندگان در حفظ ایمنی خود و دیگران، از رانندگان خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرند و با مسئولیت‌پذیری بیشتر، نه به تصادف را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنند.