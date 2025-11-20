مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: سازمان جهانی گردشگری، رصدخانه قوانین گردشگری خاورمیانه را در کیش ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید محمد امین جعفری، گفت: تشکیل رصدخانه قوانین گردشگری خاورمیانه گامی راهبردی برای هم‌افزایی حقوقی و نظارتی میان کشور‌های منطقه است.

او افزود: کیش به‌عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ایران و منطقه، ظرفیت راه اندازی نخستین الگوی اجرایی این رصدخانه در سطح ملی را دارد.

جعفری، گفت: در حال تدوین سازوکار‌هایی هستیم تا قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خدمات گردشگری کیش را در یک پایگاه حقوقی و نظارتی شفاف، قابل دسترس و هم تراز با استاندارد‌های بین‌المللی بازآرایی کنیم.

او با بیان اینکه هم‌زمان با تصمیم سازمان جهانی گردشگری، برنامه‌ای جامع برای ارتقای نظام نظارت بر مراکز گردشگری در کیش آغاز شده، افزود: در این برنامه، ایجاد بانک اطلاعاتی قوانین و مقررات گردشگری کیش، راه‌اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی و بازنگری در استاندارد‌های ایمنی و کیفیت خدمات گردشگری، به‌ویژه در حوزه تفریحات دریایی و مراکز اقامتی دنبال می‌شوند.

او خاطرنشان کرد: گفت‌و‌گو با دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی گردشگری برای امضای تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌ی تبادل داده‌ها و آموزش کارشناسان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر نظارت بر خدمات گردشگری کیش افزود: ایجاد رصدخانه قوانین گردشگری در خاورمیانه، فرصتی برای بازتعریف نگاه نظارتی در کشور است و جزیره کیش با برخورداری از زیرساخت‌های گردشگری و ظرفیت مدیریتی بالا، می‌تواند پیشگام تحقق این ایده باشد و نخستین پایگاه اجرایی آن در ایران را پایه‌گذاری کند.