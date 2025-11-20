به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در پایان این مسابقات و در بخش مردان ۱۶ تیم به مرحله دوم راه یافتند و در بخش بانوان نیز با برگزاری ۳ دیدار، چهره تیم‌های صعود کننده به مرحله دوم بازی‌ها مشخص شدند.

در هفته دوم مسابقات ۳۵ تیم در بخش آقایان و ۱۹ تیم در بخش بانوان حضور دارند.

شرکت کنندگان در این مسابقات با شعار از مینو تا هرمز، خلیج فارس تا بی‌نهایت برای کسب ۱۰۰ امتیاز رتبه بندی جهانی و جایزه ۸ هزاردلاری رقابت می‌کنند.

سرداوری این دوره از مسابقات بر عهده پویا کولاییان سرداور نشان سفید کشورمان است.

کسری حجازی در بخش آقایان و سمیرا قدسی در بخش بانوان هم مدیریت بازی‌ها را بر عهده دارند.

مسابقات از ۲۷ تا ۲۹ آبان در زمین‌های مجموعه المپیک کیش برگزار می‌شود.