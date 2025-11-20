به گزارش خبرگزاری صداوسیما بنابر اعلام سازمان هواشناسی تا اواسط هفته آینده در بیشتر مناطق کشور جو پایدار و آسمان صاف خواهد بود. در کلانشهر‌ها افزایش غلظت آلاینده‌ها پیش‌بینی می‌شود.

امروز در جنوب غرب و سه روز آینده در نوار شرقی کشور در برخی ساعات افزایش سرعت باد رخ خواهد داد و تا شنبه نیز خلیج فارس مواج است.

بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی، پایداری جو،سرمای نسبی هوا در سطح زمین و تشکیل پدیده وارونگی دما موجب افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا بویژه در ساعات پایانی شب تا پیش از ظهر ها خواهد شد.

بر همین مبنا هشدار سطح زرد آلودگی هوا برای کلان شهرها از جمله مشهد، کرج، تبریز، تهران، یزد، اصفهان و اهواز صادر شده است.