خبرهایی از صف آرایی فوتبالیست‌های شمس آذر مقابل نیروی زمینی تهران تا مصاف هندبالیست‌های استان مقابل رقبا در لیگ آیندگان کشور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، شمس آذر در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی میزبان نیروی زمینی است.

این دیدار از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه عصر فردا در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می‌شود.

قضاوت این دیدار را هادی علی نیافرد بر عهده دارد.

پذیرایی والیبالیست‌های مقدم قزوین از نماینده مازندران

تیم مقدم در هفته ششم لیگ یک والیبال میزبان گلفام آمل خواهد بود.

این دیدار از ساعت ۱۶ فردا در سالن شهید بابایی قزوین برگزار می‌شود.

نماینده استان با کسب ۱۱ امتیاز در صدر جدول گروه دوم لیگ یک والیبال قرار دارد.

مصاف هندبالیست‌های استان مقابل رقبا در لیگ آیندگان کشور

تیم ستارگان قزوین نماینده استان در این رقابت‌ها در گروه چهارم به مصاف نمایندگان مرکزی، اصفهان، لرستان و کرمان می‌رود.

لیگ هندبال آینده سازان کشور تا دوم آذر به میزبانی اراک پیگیری می‌شود.