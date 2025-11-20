صف آرایی فوتبالیستهای شمس آذر مقابل نیروی زمینی
خبرهایی از صف آرایی فوتبالیستهای شمس آذر مقابل نیروی زمینی تهران تا مصاف هندبالیستهای استان مقابل رقبا در لیگ آیندگان کشور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این دیدار از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه عصر فردا در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار میشود.
قضاوت این دیدار را هادی علی نیافرد بر عهده دارد.
پذیرایی والیبالیستهای مقدم قزوین از نماینده مازندران
تیم مقدم در هفته ششم لیگ یک والیبال میزبان گلفام آمل خواهد بود.
این دیدار از ساعت ۱۶ فردا در سالن شهید بابایی قزوین برگزار میشود.
نماینده استان با کسب ۱۱ امتیاز در صدر جدول گروه دوم لیگ یک والیبال قرار دارد.
مصاف هندبالیستهای استان مقابل رقبا در لیگ آیندگان کشور
تیم ستارگان قزوین نماینده استان در این رقابتها در گروه چهارم به مصاف نمایندگان مرکزی، اصفهان، لرستان و کرمان میرود.
لیگ هندبال آینده سازان کشور تا دوم آذر به میزبانی اراک پیگیری میشود.