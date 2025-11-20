۱۲ کارگاه آموزشی تخصصی درباره سینمای مستند، روایت، تصویربرداری، تولید مشترک و مصاحبه‌نگاری در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۱۲ کارگاه با حضور استادان ایرانی و خارجی در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» برگزار می‌شود.

عنوان این کارگاه‌ها عبارتند از «روایت نو در سینمای مستند»، «تولید فیلم مستند با استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی»، «روایت‌های سیال: روایت‌های هیبرید بین مستند و داستان»، «مستند مونتاژ: از آرشیو تا ساخت معنا»، «داده به عنوان رفتارساز در مستند: ساخت مستند‌های دیتافوکوس»، «عکاسی و تصویربرداری زیر آب»، «حداقل ابزار در تصویربرداری، حداکثر کیفیت در نتیجه»، «مصاحبه‌نگاری پیشرفته: استخراج روایت پنهان از مصاحبه‌شونده‌ها»، «تولید مشترک فیلم مستند» (چگونه معرفی کنیم، چگونه بسازیم و چگونه بفروشیم)، «روایت سازی و ثبت وقایع»، «مستند انیمیشن» (با نگاهی به فیلم روباه و ماه صورتی)، «استراتژی در خلق دوباره حقیقت» و «خلق جهان‌های VR و XR در فیلم مستند».

نام استادان و شرح و ویژگی هر کارگاه به زودی اعلام می‌شود. ثبت نام برای حضور در کارگاه‌ها در panel.irandocfest.ir انجام می‌شود.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذر با دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.