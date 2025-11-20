پخش زنده
تیم «ب» والیبال ساحلی ایران با پیروزی مقابل استرالیا در رقابتهای شانس مجدد، به جمع ۱۶ تیم برتر بازیهای المپیک ناشنوایان راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پنجمین روز بازیهای المپیک ناشنوایان که درتوکیو جریان دارد، امروز پنجشنبه تیم «ب» والیبال ساحلی ایران با ترکیب امیرعلی علیزاده و امیرحسین بابو کوهستانی به مصاف تیم «الف» استرالیا رفت و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد و به جمع ۱۶ تیم برتر راه یافت.
پیش از این تیم ملی «الف» ایران با ترکیب حسامالدین خیراندیش و مسعود رستگار بدون باخت در مرحله گروهی به صورت مستقیم از این گروه وارد این مرحله شده بود.
بدین ترتیب رقابتهای والیبال ساحلی بازیهای المپیک در جدول ۱۶ تیمی با حضور ۲ تیم از ایران پیگیری خواهد شد.
تیم ملی «ب» والیبال ساحلی ایران در مرحله گروهی بازیهای المپیک ناشنوایان برابر تیم «ب» آمریکا و اوکراین پیروز شده بود و مقابل تیم «الف» آلمان و اتریش نتیجه را واگذار کرده بود و با ایستادن در رده چهارم گروه، راهی جدول شانس مجدد شده بود.