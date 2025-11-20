

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازی‌های المپیک ناشنوایان امروز (پنجشنبه ۲۹ آبان) با برگزاری رقابت‌های روز پنجم در توکیو پیگیری شد.

مسابقات تنیس روی میز در این روز از بازی‌ها آغاز شد و طی آن سما شهبازی تنها نماینده دختر کشورمان در این بخش، در اولین دیدارش مقابل نماینده روسیه با نتیجه ۳ به صفر شکست خورد. شهبازی نتایج سه گیم این دیدار را ۱۱ به ۳، ۱۱ به ۷ و ۱۱ به ۹ واگذار کرد.

دومین دیدار سما شهبازی در رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های المپیک ناشنوایان مقابل نماینده ژاپن برگزار می‌شود.