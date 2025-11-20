پخش زنده
فراخوان دومین المپیاد ملی هنر ویژه مراکز آموزش هنر شامل آموزشگاههای آزاد هنری و سینمایی، مراکز آموزش مهارتی فرهنگ و هنر، هنرستانهای هنرهای زیبا و هنرستانهای هنری آموزش و پرورش منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر آموزشهای فرهنگی و هنری با اعلام این خبر گفت: نخستین المپیاد ملی آموزش هنر در قالب مسابقات گروهی، با حضور گروههای تخصصی هنرجویان مراکز آموزش هنر در سراسر کشور در رشتههای مختلف هنری، در سه سطح آموزشگاهی و استانی و ملی تابستان ۱۴۰۳ برگزار شد.
محمدحسین اسماعیلی با اشاره به مراکز شرکتکننده در دومین المپیاد ملی هنر افزود: دومین دوره المپیاد به صورت لیگ قهرمانی به هنرستانهای هنرهای زیبا وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنرستانهای هنری وزارت آموزش و پرورش، آموزشگاههای آزاد فرهنگی هنری، آموزشگاههای سینمایی و مراکز مهارتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص دارد.
مدیرکل دفتر آموزشهای فرهنگی و هنری به تشریح اهداف این المپیاد پرداخت و گفت: شناسایی، کشف و هدایت استعدادهای هنری به ویژه در میان جوانان و نوجوانان، تشویق و آموزش کار تیمی و گروهی ارائه شناخت به خانوادهها در زمینه فرصتهای رشد فرزندان در رشتههای هنری، ارتقای مهارتهای فردی، گروهی و اجتماعی، افزایش وفاق و همبستگی ملی، حمایت از وطن، نشاط اجتماعی، امیدآفرینی، کمک به توسعه عدالت اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از ابزارهای هنری و آموزشی از اهداف مهم المپیاد است.
اسماعیلی با اشاره به موضوع و سطوح برگزاری المپیاد ملی هنر گفت: با توجه به ماهیت گروهی و تیمی و رویکرد انسجامبخشی فرهنگی و اجتماعی این رویداد، موضوع محوری المپیاد در تمامی بخشها «هنر برای ایران» است و این رویداد در سه سطح شامل: مراکز آموزشی «آموزشگاههای آزاد هنری، سینمایی، مهارتی و هنرستانها»، سطح استانی و سطح ملی برگزار میشود.
او با اشاره به مخاطبان و شرکتکنندگان در المپیاد ملی هنر گفت: هنرجویان آموزشگاههای آزاد فرهنگی هنری، آموزشگاههای سینمایی و مراکز مهارتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنرجویان هنرستانهای هنرهای زیبا وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرجویان هنرستانهای هنری وزارت آموزش و پرورش میتوانند در این رویداد شرکت کنند.
مدیرکل دفتر آموزش در خصوص رشتهها و شرایط شرکت در المپیاد ملی هنر افزود: شرایط عمومی و اختصاصی در تمامی گروهها در فراخوان عنوان شده است و شرکتکنندگان در المپیاد ملی هنر از مراکز هنرستانهای هنرهای زیبا در رشتههای نقاشی، گرافیک (پوستر)، پویانمایی، نمایش (نمایش صحنهای)، نوازندگی ساز جهانی و نوازندگی ساز ایرانی، سینما (فیلم کوتاه)، همچنین مراکز آموزشگاههای آزاد هنری در رشتههای هنرهای تجسـمی از جمله نقاشـی، پوسـتر، طراحـی، موسیقی جهانی، خوشنویسی (نستعلیق)، موسیقی از جمله موسیقی ایرانی سنتی، نگارگری از جمله تذهیب یا نقاشی ایرانی یا گل و مرغ، سینما از جمله فیلم کوتاه و پویانمایی میتوانند در هر یک از رشتههای فوق یک تیم معرفی کنند.
متقاضیان برای دسترسی به فراخوان دومین المپیاد ملی هنر میتوانند به نشانی www.amoozeshehonar.farhang.gov.ir مراجعه کنند.