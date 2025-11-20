علی محمودی خلخالی، تنها شناگر اعزامی ایران به المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان نتوانست به فینال ماده ۱۰۰ متر کرال پشت برسد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،رقابت‌های شنا بازی‌های المپیک ناشنوایان امروز (پنجشنبه ۲۹ آبان) و همزمان با روز پنجم این بازی‌ها در توکیو آغاز شد.

در آغاز این رقابت ها، علی محمودی خلخالی تنها نماینده اعزامی شنا ایران، مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر کرال پشت را با رکورد ۱:۱۵:۵۱ به پایان رساند و از حضور در فینال باز ماند.

علی محمودی خلخالی فردا در ۵۰ متر قورباغه که ماه تخصصی اش است، به آب می‌زند.