به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در پی تخطی تعدادی از کارکنان شهرداری بجنورد در حوزه صدور پروانه ساختمانی که با رصد و هوشیاری و نظارت سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران استان پیگیری و موجب دستگیری عاملین این تخلفات با حکم دادستان محترم مرکز استان شد از عملکرد سربازان همیشه بیدار امنیت و دستگاه قضائی استان در برخورد و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی تقدیر و تشکر می‌نمائیم

شورای اسلامی شهر بجنورد در راستای مبارزه با باند‌های فساد و برخورد با هر مفسده‌ای در مدیریت شهری به هر اندازه و در هر جایگاهی که باشد هیچگونه مماشات و تبعیضی ندارد و از کارمندان سخت کوش و مدیران پرتلاش شهرداری بجنورد که حفظ کرامت انسانی و اهمیت به منافع بیت المال با رعایت قانون مداری و مقابله با ترویج فساد بصورت شبانه روزی در حال خدمت و خدمت رسانی صادقانه به شهروندان هستند تقدیر و تشکر می‌نماید.

در پایان ضمن حمایت قاطع از اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج) و دادستان انقلابی مرکز استان در رصد، کشف و دستگیری این باند سازمان یافته، خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده و اعلام نتیجه می‌باشیم.

مطمعنا برخورد به جا و به موقع با عامل یا عاملین فساد در هر دستگاهی مایه اعتماد و دلگرمی مردم به خدمتگزاران واقعی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.