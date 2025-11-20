پخش زنده
دختر پینگ پنگ باز ایران در بازیهای المپیک ناشنوایان نتیجه دومین دیدار خود را به حریفی از ژاپن واگذار کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای تنیس روی میز بازیهای المپیک ناشنوایان که از امروز (پنجشنبه ۲۹ آبان) در توکیو آغاز شد و سما شهبازی در دومین دیدارش مقابل نمانیده ژاپن با نتیجه ۳ - صفر شکست خورد.
شهبازی سه گیم این دیدار را با نتایج ۱۱ به ۴، ۱۱ به ۴ و ۱۲ به ۱۰ واگذار کرد.
دختر پینگ پنگ باز ایران در نخستین دیدارش مقابل حریفی از روسیه متحمل شکست شده بود.