

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های المپیک ناشنوایان که از امروز (پنجشنبه ۲۹ آبان) در توکیو آغاز شد و سما شهبازی در دومین دیدارش مقابل نمانیده ژاپن با نتیجه ۳ - صفر شکست خورد.

شهبازی سه گیم این دیدار را با نتایج ۱۱ به ۴، ۱۱ به ۴ و ۱۲ به ۱۰ واگذار کرد.

دختر پینگ پنگ باز ایران در نخستین دیدارش مقابل حریفی از روسیه متحمل شکست شده بود.