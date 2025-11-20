مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از راه‌اندازی سایت تلفن همراه بیمارستان شهید زارع ساری پس از دو سال توقف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از راه‌اندازی سایت تلفن همراه بیمارستان شهید زارع ساری و اجرای چهار پروژه ارتباطی دیگر در ساری تا پایان سال جاری خبر داد.

اسماعیل اعزی گفت: سایت جدید همراه اول بیمارستان شهید زارع ساری که از دو سال گذشته متوقف مانده بود، در هفته جاری راه‌اندازی شد.

وی افزود: چهار پروژه ارتباطی دیگر در مناطقی شامل دانشگاه آزاد ساری، خیابان طبرستان، باشگاه برق و خیابان فرهنگ ساری تا پایان سال جاری اجرایی خواهند شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در استان گفت: اجرای شبکه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها در ۱۵ شهر و ارتقای تکنولوژی ۱۶۴ سایت تلفن همراه به نسل پنجم از دیگر اقدامات انجام شده است.

اعزی میزان اعتبارات اختصاص یافته برای پروژه‌های ارتباطی در ساری را ۴۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.