نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: توقف کامل ورود فاضلاب صنعتی به رودخانه قرهسو ضرورت دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزاردبیل احد بیوته در نشست شورای اداری شهرستان اردبیل که با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست برگزارشد؛ اظهار کرد: توقف کامل ورود فاضلاب صنعتی به رودخانه قرهسو ضرورت دارد و بهبود قابل توجه عملکرد برخی واحدهای صنعتی در ایجاد و راهاندازی تصفیهخانههای اختصاصی حائز اهمیت است.
وی با هشدار نسبت به ورود فاضلاب شهرک صنعتی دوم اردبیل به رودخانه قرهسو افزود: فشار بالای آلایندهها و حجم زیاد فاضلاب واردشده، وضعیت محیطزیست منطقه را بهطور جدی تهدید میکند و لازم است دستگاههای مسئول بدون هیچ تأخیری این روند را متوقف کنند.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل با تأکید بر پیامدهای سلامتمحور این آلودگی تصریح کرد: ادامه این وضعیت میتواند موجب افزایش بیماریها از جمله سرطان شود. مردم منطقه سالهاست تحت تأثیر این شرایط قرار دارند و باید اقدامی فوری صورت گیرد.
بیوته در ادامه به وضعیت دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد و گفت: خشکشدن این دریاچه در آینده میتواند ریزگردهای نمکی را تا اردبیل برساند و کیفیت هوای استان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: استفاده بیرویه از سموم کشاورزی در دشت مغان هشدار جدی است و مدیریت جدیتر و کاهش مصرف مواد شیمیایی زیانآور باید در برنامه باشد.
نماینده مردم اردبیل از دادستان محترم شهرستان نمین و مجموعه مسئولان این شهرستان به دلیل پیگیریهای جدی و بازدیدهای مستمر از کارخانهها قدردانی کرد و گفت: در نتیجه پیگیریهای مداوم و نظارتهای قضائی، تعدادی از واحدهای صنعتی اقدام به ایجاد تصفیهخانههای اختصاصی کردهاند. اکنون خروجی برخی از این واحدها نسبت به گذشته بهطور محسوسی تمیزتر شده و در مواردی که پیشتر بوی نامطبوع بهوضوح احساس میشد، این بو تقریباً برطرف شده است. این تغییرات هرچند کامل نیست، اما نشاندهنده حرکت رو به جلو است و باید تداوم یابد.
بیوته تأکید کرد: هدف نهایی، جلوگیری کامل از ورود هر نوع فاضلاب به رودخانههای استان، از جمله قرهسو و جِلا است. با همکاری دستگاه قضائی، محیطزیست و صنعت، میتوان به این هدف دست یافت.