در پی وقوع ۲ حادثه رانندگی در محور‌های مواصلاتی گلپایگان، سه نفر جان خود را از دست دادند و سه نفر نیز مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این باره گفت: براثر واژگونی یک خودرو در شامگاه چهارشنبه در محور موته به کاشان، حدفاصل ورکان-آزران یک مرد ۷۰ ساله مصدوم و با حال عمومی نامناسب پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شد.

مهرداد فرزندی افزود: در این حادثه دو خانم ۵۰ و ۶۰ ساله در اثر شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن نیرو‌های امدادی جان خود را داده بودند.

وی گفت: همچنین در حادثه دیگری بر اثر برخورد ۲ خودروی سواری سمند و اطلس در جاده شرکت زراعی گلپایگان، سرنشین خودرو اطلس که جوانی ۳۰ ساله بود جان خود را از دست داد.

کارشناسان پلیس راه در حال بررسی علت این حوادث هستند.