به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اوراق منتخب خاوران نامه ابن حسام خوسفی انتقالی از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند با حضور مسئولان رو نمایی شد.

این اوراق قدیمی‌ترین و ارزشمندترین نسخه خاوران‌نامه محسوب می‌شود.

ابن حسام خوسفی شاعر حماسه سرای آئینی در یکی از روستاهای شهرستان خوسف دیده به جهان گشود و خاوران نامه از مهم‌ترین آثارِ او به شمار می‌رود که ده نسخه از در انگلیس و هند و سایر کشور‌ها موجود است.