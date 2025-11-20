پخش زنده
اوراق منتخب خاوران نامه ابن حسام خوسفی در مراسمی در باغ و عمارت جهانی اکبریه رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اوراق منتخب خاوران نامه ابن حسام خوسفی انتقالی از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند با حضور مسئولان رو نمایی شد.
این اوراق قدیمیترین و ارزشمندترین نسخه خاوراننامه محسوب میشود.
ابن حسام خوسفی شاعر حماسه سرای آئینی در یکی از روستاهای شهرستان خوسف دیده به جهان گشود و خاوران نامه از مهمترین آثارِ او به شمار میرود که ده نسخه از در انگلیس و هند و سایر کشورها موجود است.