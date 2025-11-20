برگزاری رویداد مردمی اشتغال جنوب آذربایجان شرقی در دانشگاه مراغه
رویداد مردمی اشتغال جنوب آذربایجان شرقی با محوریت تامین نیروی کار مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی در مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،عسگری رئیس اداره کارآفرینی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت:رویداد مردمی اشتغال با محوریت تامین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان در حوزههای مختلف و معرفی کارجویان به واحدهای تولیدی و صنعتی آذرشهر، بناب، مراغه، ملکان و عجب شیر برگزار شد.
عسگری افزود: از ابتدای سال دو رویداد اشتغال در شهرستانهای جنوب آذربایجان شرقی به منظور ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاهها و برقراری ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه برگزار شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون در استان ۱۲ رویداد اشتغال برگزار شده است افزود: بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی در استان نیازمند نیروی کار هستند.
رئیس اداره کارآفرینی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: بیشتر تمرکز اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان ایجاد تعامل بین واحدهای صنعتی و دانشگاهها برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی به واحدهای صنعتی است.
در رویداد اشتغال جنوب استان در مراغه بیش از ۲۰ واحد تولیدی، صنعتی و کاریابی حضور داشتند.