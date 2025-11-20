پخش زنده
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان گفت: در سه شهرستان خودروی سیار خریداری شده چراکه هدف ما بهرهمندی همه مناطق از خدمات فرهنگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی کریمی گفت: کشورهایی که به دنبال رفاه و پیشرفت اجتماعی هستند بر روی ارتقای سرانه مطالعه متمرکز میشوند.
او با بیان اینکه کتاب تفکر عمیق و توان تحلیل را در انسان تقویت میکند گفت: آمارهای مطالعه در کشور نگرانیهایی ایجاد کرده و این موضوع یکی از چالشهای جدی حوزه فرهنگ است که باید به آن توجه کرد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان با اشاره به طرح عضویت سراسری و رایگان مردم ایران در کتابخانهها گفت: از این پس تمام مردم کشور بهصورت رایگان عضو کتابخانهها میشوند و میتوانند نخستین کتاب را رایگان دریافت کنند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی همدان با اشاره به لزوم تقویت حوزه کودک و نوجوان عنوان کرد: این گروه مهمترین خاستگاه ترویج فرهنگ مطالعه هستند و برنامههای ویژهای برای آنان در نظر گرفته شده است.
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود، به اعطای جایزه ملی «نشان همخوان» اشاره کرد و افزود: برای اولین بار تنها هشت جایزه در سطح کشور اهدا شد و هشت کتابدار استان همدان نیز به عنوان منتخب معرفی شدند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه دنیا با وجود تکنولوژیهای نوین، دوباره به این حقیقت رسیده که هیچ چیز جای کتاب را نمیگیرد افزود: کتاب یک عنصر منحصربهفرد فرهنگی است و هیچ فناوری، از جمله فضای مجازی و هوش مصنوعی، نمیتواند نقش کتاب را حذف کند.
حمیدرضا حاجیبابایی با اشاره به رشد شتابان هوش مصنوعی اظهار کرد: باید مدیریت هوش مصنوعی را در داخل کشور توسعه دهیم و این ابزار را در مسیر رشد فرهنگی، آموزشی و مدیریتی بهکار ببندیم.