برنامه‌های «برنامه هفتم»، با بررسی ابعاد پیشرفت دانش بنیان ها، «هنرنامه»، با نگاهی به موسیقی، آیینه کاری، «مستند فرهنگ»، با نگاهی به زندگی و آثار فارابی و «ایل‌بانگ»، با دو روایت شنیدنی از دل هنر ایرانی، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «برنامه هفتم»، کلیات پیشرفت مجموعه‌های دانش‌بنیان و نوآورانه در برنامه هفتم کشور را، در رادیو اقتصاد بررسی می‌کند.

در این برنامه ظرفیت‌های تازه برای حمایت از شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان معرفی و بند‌های قانونی مرتبط در برنامه هفتم بررسی می شود.

به‌روزرسانی و بازتعریف سنجه‌های عملکردی برای ارزیابی فعالیت‌های دانش‌بنیان، از دیگر مواردی است که کارشناسان برنامه به آن خواهند پرداخت.

موضوع ایجاد بازار برای محصولات و خدمات دانش‌بنیان و راهکار‌های افزایش سهم نوآوری در تولید داخلی از جمله بخش‌های مهم گفت‌و‌گو است.

در این برنامه، علی‌اکبر پرج (دبیر کارگروه تولید بار اول در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)، حسین حسینی‌نژاد (مدیرکل دفتر حمایت و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) و میلاد مقدس‌پور (مدیر برنامه شرکت‌های دانش‌بنیان پیشرو معاونت علمی) حضور دارند و دیدگاه‌های تخصصی خود را درباره الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های توسعه زیست‌بوم نوآوری در کشور مطرح می‌کنند.

«برنامه هفتم»، به تهیه‌کنندگی لیلا روزبهانی و اجرای محسن احمدی‌فرد، پنج‌شنبه‌ها، ساعت ۲۱:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش می شود.

برنامه «هنرنامه»، با نگاهی به موسیقی، آیینه‌کاری، معماری و ادبیات از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

در آغاز برنامه، قطعه‌ای دونوازی از سنتور استاد ارفع اطرایی و تنبک محمد اسماعیلی پخش می‌شود تا فضای برنامه با رنگ و حال موسیقی اصیل ایرانی آغاز شود.

در ادامه، در بخش «هنر ایرانی»، به هنر آیینه‌کاری به‌عنوان تجسم نوری از ذوق و معنویت ایرانی پرداخته می‌شود، هنری که در کتیبه‌های مساجد، کاخ‌ها و حسینیه‌ها، تصویری درخشان از تلفیق ایمان و هنر پدید آورده است.

بخش میانی برنامه با تصنیف خاطره‌انگیز «شب جدایی» با صدای دلنشین حسین قوامی تنظیم جواد معروفی و شعر رهی معیری همراه است، ترانه‌ای که همچون پلی میان گذشته و امروز مخاطب را به قلب لطافت موسیقی ایرانی می‌برد.

در ادامه، پرونده‌ای با محور مرمت و احیا در معماری گشوده می‌شود، گفت‌و‌گو‌هایی با مرمت‌گران بنا‌های تاریخی که از دشواری‌ها، عشق و دقت در احیای میراث معماری ایران می‌گویند. در همین بخش، محمدحسن محب‌علی از چهره‌های فعال این حوزه معرفی می‌شود.

«هنرنامه» در بخش «کتاب هفته»، کتاب «زائر سینما» را مرور می‌کند، اثری از تلاقی خیال، سفر و تصویر در روایت‌نویسی معاصر، و در پایان، صدای استاد فقید باقر خلیلی در بخش «حافظ‌خوانی» فضای شاعرانه برنامه را با غزل‌های جاودانه‌ی لسان‌الغیب می‌آراید.

برنامه «هنرنامه»، پنج‌شنبه‌ها، ساعت ۲۱:۰۰، به تهیه‌کنندگی حسین رحمانی و گویندگی حامد موسوی، از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ پخش می شود.

به‌مناسبت روز بزرگداشت فارابی و روز حکمت و فلسفه، رادیو فرهنگ، با پخش ویژه برنامه «مستند فرهنگ»، زندگی، اندیشه‌ها و آثار این فیلسوف ایرانی را روایت می‌کند.

فارابی، از برجسته‌ترین فیلسوفان و متفکران ایرانی، در قرون میانی جهان اسلام نقش کلیدی در انتقال و توسعه معارف فلسفی و علمی ایفا کرد. آثار او، که تلفیقی از فلسفه یونانی و خرد اسلامی است، همچنان الهام‌بخش اندیشمندان و محققان سراسر جهان است.

روز ۳۰ آبان در تقویم رسمی کشور به‌پاس خدمات ارزشمند این فیلسوف شهیر ایرانی، روز بزرگداشت فارابی و روز حکمت و فلسفه نام‌گذاری شده است.

«مستند فرهنگ»، ویژه فارابی، امروز ساعت ۱۴:۳۰، از رادیو فرهنگ پخش و ساعت ۱۹:۳۰ بازپخش می شود.

برنامه «ایل‌بانگ»، پنج‌شنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ آبان،، به دو روایت شنیدنی از دل هنر ایرانی می‌پردازد.

در بخش نخست برنامه، گفت‌وگویی با هنرمندان اصفهانی در آستانه روز اصفهان و سپس، بررسی نقش کلام و آسیب‌شناسی آواز در عصر کنونی با نگاه پژوهشی به موسیقی ایرانی پخش می‌شود.

«ایل بانگ»، پنج‌شنبه به‌مناسبت فرا رسیدن یکم آذر، روز اصفهان میزبان استاد سیدرضا اصفهانی است، گفت‌وگویی صمیمی با محور خاطره و یاد یاران هنرمند، زنده‌یاد قدیری و سیداحمد مراتب و بررسی میراث موسیقایی اصفهان در پیوند با آواز و تصنیف ایرانی دارد.

صادق چراغی در این قسمت، از تداوم سنت‌های اصیل موسیقی در این شهر و ویژگی زیباشناسانه نغمه‌های اصفهان سخن می‌گوید؛ نغمه‌هایی که همچنان در جان مردم جاری‌اند.

جمعه ۳۰ آبان، «ایل‌بانگ» با حضور محمدجواد صحافی، پژوهشگر موسیقی، به گفت‌وگویی تحلیلی درباره نقش کلام در موسیقی و آسیب‌شناسی آواز در روزگار معاصر می‌پردازد، بخشی که با نگاه آسیب‌محور، فلسفه واژه در ساختار نغمه و چالش‌های بیانی آواز امروز را در میان اهل هنر واکاوی می‌کند.

برنامه «ایل‌بانگ» همچنان در مسیر شناخت و پاسداری از میراث موسیقی نواحی و مقامی ایران گام برمی‌دارد، جایی که گفت‌و‌گو‌های صادق چراغی با خنیاگران و پژوهشگران، پلی میان گذشته و امروز صدای ایران است.

«ایل بانگ»، با تهیه‌کنندگی صادق چراغی، هر هفته پنج‌شنبه و جمعه، ساعت ۲۰:۰۰، روی موج اف.‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز رادیو فرهنگ پخش می‌شود.