به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست با معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور اظهار داشت: تکریم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه مورد تاکید قرار دارد و در این راستا برنامه‌های گوناگونی اجرا می‌شود

وی از برگزاری دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار در بوشهر خبر داد و افزود: این جشنواره با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت خیابانی و صحنه‌ای برگزار می‌شود.

زارع گفت: همچنین همایش تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر شاغل در صنایع پارس جنوبی نیز در اواخر دی برگزار می‌شود.