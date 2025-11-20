پخش زنده
استاندار بوشهر گفت: دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار با حضور جمعی از هنرمندان از سراسر کشور اواخر دی در بوشهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست با معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور اظهار داشت: تکریم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه مورد تاکید قرار دارد و در این راستا برنامههای گوناگونی اجرا میشود
وی از برگزاری دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار در بوشهر خبر داد و افزود: این جشنواره با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی به صورت خیابانی و صحنهای برگزار میشود.
زارع گفت: همچنین همایش تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر شاغل در صنایع پارس جنوبی نیز در اواخر دی برگزار میشود.