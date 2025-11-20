به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه بلده نور با ۴ درجه و قراخیل قائمشهر با ۲۵ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان بودند گفت: آسمان مازندران از امروز پنجشنبه تا سه شنبه هفته آینده صاف و آفتابی خواهد بود و در طول روز نیز قدری افزایش دما دارد.

فرجی افزود: شب‌های مازندران نیز در این مدت همچنان سرد خواهد بود بطوری که دمای دیشب ساری برای نخستین بار در ماه‌های گذشته تک رقمی شد و به ۹ درجه سانتیگراد بالای صفر رسید.



او همچنین با اشاره به احتمال ساکن بودن جریان هوا در روز‌های آینده هشدار داد: با توجه به رکود جریان هوا، هر گونه آلایندگی محلی و آلودگی ناشی از فعالیت‌های انسانی مانند آتش زدن کاه و کلش در مزارع می‌توانند سبب آلودگی شدید هوا شود و بر این اساس از مردم خواست از آتش زدن کاه و یا روشن کردن آتش در جنگل خودداری کنند.



فرجی درباره وضع دریا هم گفت: در ۲۴ ساعت آینده موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.