

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کجور، از اطفای سریع آتش‌سوزی در عرصه جنگلی کهنه‌ده کجور خبر داد و گفت: در این حادثه هیچ‌گونه آسیبی به درختان وارد نشد.

محسن پورداودی، افزود: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر وقوع حریق در محدوده جنگلی کهنه‌ده، بلافاصله دو گروه عملیاتی از نیرو‌های منابع طبیعی کجور و محیط‌زیست به محل اعزام شدند و با حضور به‌موقع نیرو‌ها و اقدام سریع، آتش که به‌صورت سطحی و محدود رخ داده بود، به‌طور کامل مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه افزود:در این فصل به دلیل خشکی لاشبرگ‌ها و کاهش بارش‌ها، زمینه برای وقوع آتش‌سوزی‌های سطحی بیشتر فراهم است و کوچک‌ترین سهل‌انگاری می‌تواند موجب بروز حریق شود.

رئیس اداره منابع طبیعی کجور از مردم خواست برای پیشگیری از چنین حوادثی، از روشن کردن آتش در جنگل‌ها خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه دود، حریق یا موارد مشکوک، موضوع را فوری از طریق کد امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ اطلاع دهند.