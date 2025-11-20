پخش زنده
مسابقات گروه ۲ پنجمین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی ایران با حضور شش تیم در مراغه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در گروه ۲ پنجمین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی ایران پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان حضور دارند.
مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال ساحلی ایران امسال در هر گروه و هر هفته به صورت یک تور در دو گروه سه تیمی آغاز میشود و پس از انجام مرحله گروهی تمامی تیمها به مرحله حذفی، سپس نیمه نهایی، رده بندی و فینال و در نهایت قهرمان هر هفته مشخص میشود.
در اولین روز این مسابقات:
پیکان بندر دیر ۲ – هما کیش صفر (۲۱ بر ۱۹ – ۲۱ بر ۱۶)
پارس جنوبی عسلویه ۲ – سمنان صفر (۲۱ بر ۱۷ – ۲۱ بر۱۰)
شهرداری مراغه صفر – هما کیش ۲ (۱۴بر ۲۱ – ۱۲ بر ۲۱)
رازین پلیمر تهران ۲ – سمنان صفر (۲۱ بر ۱۵ – ۲۱ بر ۱۳)
پیکان بندر دیر ۲ – شهرداری مراغه صفر (۲۱ بر ۱۱ – ۲۱ بر ۱۸)
پارس جنوبی عسلویه ۲ – رازینپلیمر تهران صفر (۲۱ بر ۱۳ – ۲۱ بر ۱۹) برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.
بدین ترتیب تیمهای پیکان بندر دیر و پارس جنوبی به طور مستقیم به مرحله نیمه نهایی هفته نخست صعود کردند و تیمهای هما کیش، سمنان، رازین پلیمر و شهرداری مراغه در مرحله نخست پلی آف به مصاف یکدیگر میروند تا برندهها به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.
شهرداری مراغه میزبان هفته نخست این رقابتها در گروه دوم است و در مرحله مقدماتی ۶ بازی برگزار شد.
مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ در دو گروه و با حضور ۱۲ تیم در حال برگزاری است.
در گروه اول این مسابقات نیز تیمهای فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا حضور دارند.