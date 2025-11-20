فرمانده سپاه حضرت جواد الائمه (ع) خراسان‌شمالی گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال وام اقتصاد مقاومتی به متقاضیان در استان با هدف حمایت از کارآفرینی از تیرماه سال گذشته تا تیرماه امسال پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سردار حسین اکبری در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال وام نیز امسال در قالب طرح اقتصاد مقاومتی در اختیار متقاضیانی که تاکنون وامی دریافت نکرده‌اند، قرار خواهد گرفت.

وی از افراد واجد شرایط خواست برای ثبت‌نام به سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه مراجعه کنند.

سردار اکبری افزود: با توجه به استقبال خوب مردم از این طرح تلاش می‌شود تا فرآیند دریافت وام‌ها تسهیل شده و اطلاعات بیشتری در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان‌شمالی گفت: ۴۰ درصد مردم استان کارت بسیجی دارند و آحاد مردم این خطه همیشه با روحیه بسیجی، در صحنه‌ها حاضر و غیرتمند عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه بسیج در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، نظامی و سازندگی نقش‌آفرین بوده است، افزود: در تحریم‌ها تهدید‌ها به فرصت تبدیل شد و با بهره‌گیری از دانش بومی و پیشرفت‌های علمی، به توانمندی‌های قابل توجهی دست یافتیم.

سردار اکبری در خصوص هفته بسیج نیز گفت: هشت هزار و ۷۰۰ برنامه در استان اجرا می‌شود که ۱۶۰ عنوان آن شامل عطرافشانی گلزار شهدا، رزمایش جهادگران خدمت، میقات صالحین، مسابقات فرهنگی و ورزشی، میز خدمت و نواختن زنگ مدرسه عشق است.

وی همچنین از توزیع هفت هزار و ۶۰۰ رول ایزوگام در مناطق محروم خبر داد و افزود: توزیع ایزوگام در این مناطق به منظور بهبود شرایط زندگی و افزایش ایمنی منازل انجام می‌شود و با همکاری سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها خدمات دیگری مانند تعمیرات مسکن نیز به محرومان ارایه می‌شود.

سردار اکبری تاکید کرد: سپاه همواره در کنار مردم خواهد بود و تلاش می‌کند تا با اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی، گامی موثر برای رفع محرومیت‌ها و بهبود کیفیت زندگی در استان بردارد.