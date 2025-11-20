به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ محمودیان افزود: با دستگیری سه نفر از اعضای این باند به ۱۶ فقره سرقت اعتراف کردند.

وی بیان کرد: در پی شکایت زنی مسن مبنی بر سرقت طلاهایش توسط افرادی ناشناس، بررسی موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

محمودیان گفت: با تحقیقات میدانی مشخص شد یک نفر سارق با پرسه زنی در سطح شهر با همکاری همدستش با مراجعه به خانم‌های کهنسال طلاجات این افراد را با تهدید و زور گرفته و سپس از محل متواری می‌شود.

وی افزود: سرانجام با انجام اقدامات تخصصی و هوشمندانه کارآگاهان، مخفیگاه متهم در شهر برازجان شناسایی و طی عملیاتی ضربتی و هماهنگ دستگیر شد.

محمودیان گفت: این فرد به ۱۳ فقره سرقت با همین شیوه با همدستی یک نفر سارق و دو نفر مالخر اعتراف کرد.

وی گفت: با تلاش ماموران انتظامی دونفر سارق و یک نفر مالخر هم دستگیر و تلاش برای دستگیری یک نفر دیگر از اعضای این باند ادامه دارد.