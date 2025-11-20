پخش زنده
وزیر بهداشت: ۲۲ طرح درمانی با اعتبار هزار میلیارد تومان تا پایان امسال در استان اجرا میشود که ۱۵۰ تخت به ظرفیت استان اضافه خواهد کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،محمدرضا ظفرقندی، شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان با اشاره به اختصاص سه همت برای تکمیل طرحهای استان کرمان گفت: طرحهای بم شامل تکمیل بخش تنفسی، اورژانس و آنژیوگرافی بیمارستان پاستور ۸۷ درصد پیشرفت ،. اورژانس میدان محمد بم ۹۸ درصد پیشرفت،طرح توسعه اورژانس بخش داخلی بیمارستان رفسنجانی، ساخت بیمارستان آموزشی تختخوابی بم با پیشرفت ۲۸ درصد و مرکز دیالیز بیمارستان آیتالله رفسنجانی ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است.
وی افزود:همچنین طرحهای سیرجان، رفسنجان، شهربابک، جیرفت، قلعهگنج، کهنوج، رودبار جنوب و آیتالله کاشانی جیرفت در حال پیگیری هستند. ودر بم حدود ۲۰۰ تخت، در شهربابک ۱۵۰ تخت، در جیرفت، کهنوج و عنبرآباد ۷۰ تخت و در رفسنجان ۳۲۰ تخت با کمک ماده ۲۳ ساخته خواهد شد.
محمدرضا ظفرقندی، ادامه داد : درمجموع۱۵۰ طرح در کل کشور اجرا میشود که تعداد قابل توجهی در استان کرمان است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بسیاری از شاخصهای درمانی در شهر کرمان بالاتر از میانگین کشور است و سرانه تخت به ازای هزار نفر جمعیت در کرمان ۲.۵۶ است، این در حالیست که میانگین کشوری ۱.۷۶ است.
ظفرقندی ادامه داد: سرانه کارکنان درمانی به تخت در کرمان ۲.۸ است که با میانگین کشور برابر است وسرانه تخت بخشهای ویژه، مانند آیسییو در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کرمان ۲۴.۶ است و این عدد میانگین کشور ۱۹ است.
وی سرانه دستگاه سی تی اسکن را در کرمان ۱۲.۹ و میانگین کشوری این دستگاه را ۹.۶ اعلام کردو گفت: سرانه دستگاهام. آر. آی در کرمان ۴.۳ و میانگین کشوری این دستگاه ۳.۸ و سرانه آنژیوگرافی در کرمان ۵.۱ است و میانگین کشوری ۳.۸ است.
وزی بهداشت با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان سهام دولتی برای جبران کمبودهای حوزه سلامت ا فزود: مجلس این مصوبه را تصویب کرده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: همواره عنوان کردهایم که اولویت نخست وزارت بهداشت حفظ نیروی انسانی است این را میدانیم دیوار و ساختمان مهم هستند، اما مهمتر از آنها پزشک، پرستار و متخصصانی هستند که باید در مناطق مناسب بمانند. برای همین در همه پرداختها اولویت نخست نیروی انسانی است.
وی همچنین دومین اولویت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را پرداختهای مرتبط با دارو و تجهیزات دانست و گفت: اگر پرداختها انجام نشود کارخانهها از کار میافتند.
وی گفت: اولویت سوم نیز پیمانکاران غذا و دارو و بیمارستانها هستند.
ظفر قندی وضعیت پرداختها در بیمه تأمین اجتماعی را نیز رو به بهبود توصیف کرد و گفت: کرمان به علت وجود معادن و کارخانهها ارزش افزوده بالایی دارد و تأمین اجتماعی هم از اسفند پارسال تاکنون پرداختهای خوبی داشته است. موضوع را با سران سه قوه مطرح کردیم و ۷۰ همت تصویب شد. این مبلغ باید در قالب اوراق اجرایی شود و به بورس برود.
وزیر بهداشت درباره همکاریهای بینوزارتی برای توسعه گردشگری درمانی نیز گفت: در زمینه توریسم سلامت با وزیر گردشگری جلساتی داشتهایم و به نتایج خوبی رسیدهایم. امیدواریم بهزودی عملیاتی شود.
ظفرقندی در ادامه خطاب به نمایندگان حاضر تأکید کرد: اعتبارات دولتی محدودیت دارد؛ چه در ردیفهای بودجهای، چه در تبادلات ارزی. همچنین در کمیسیون مولدسازی، که قوه قضاییه و مجلس هم نماینده دارند، مشاهده کردهام که در کرمان هنوز مولدسازی صورت نگرفته؛ درحالیکه در استانهایی مانند اصفهان، مشهد و آذربایجان این روند انجام شده است.
وزیر بهداشت همچنین مزیتهای ویژه کرمان در حوزه داروهای گیاهی را یادآور شد و گفت: برخی داروهای گیاهی فقط در کرمان تولید میشود و این میتواند یک سرمایه باشد.
وی همچنین به یکی از مزیتهای مهم کرمان در حوزه سلامت روان اشاره کرد: استان کرمان پنج مرکز سراج، یعنی مراکز تخصصی آسیبهای اجتماعی و روانی، دارد که دو مرکز در شهر کرمان و سه مرکز در بافت، زرند و شهربابک فعال هستند. هفته گذشته از سازمان WHO در بازدید از این مراکز پیشنهاد دادند که این مدل در همه کشورها توسعه یابد تا مراکزی برای رسیدگی به مشکلات روانی و اجتماعی در تمامی نقاط دنیا ایجاد شود.
وزیر بهداشت با تأکید بر اهمیت توسعه این مراکز تصریح کرد: توسعه چنین مراکزی میتواند به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت روانی مردم کمک کند و یک نقطه قوت برای استان کرمان محسوب میشود.
ظفرقندی به نیاز مبرم بیمارستانها به برخی داروها اشاره کرد و گفت: هر کسی در بیمارستان کار کرده باشد میداند که بدون آمپول مورفین یا پتیدین نمیتوان کار کرد. پیشتر بسیاری از مواد اولیه این داروها از افغانستان وارد میشد و در کارخانههای داخلی تولید میشد، اما اکنون این مسیر محدود شده است.
وی افزود: با وزیر بهداشت افغانستان صحبت کردهام؛ مسئولان آن کشور گفتهاند جابجایی مواد اولیه نباید انجام شود، اما باید قانونی و چارچوبی تعیین شود تا بتوانیم در داخل کشور کشت و تولید کنیم. هر جایی که آب و زمین مناسب باشد، با حساب و کتاب و تحت کنترل دقیق مسئولان انتظامی و قضایی، باید خودمان تأمین کنیم. این موضوع نیازمند توجه جدی است.
ظفرقندی افزود:تا پایان امسال قصد داریم ۷۰۰ پروژه خانه بهداشت را کامل کنیم و قراردادهای جدید در همین چهارچوب منعقد میکنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عصر چهارشنبه، پس از ورود به استان، با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام شامخ شهدا و شهید سردار سلیمانی ادای احترام کرد.
برنامههای امروزسفر وزیر بهداشت شامل بازدید و افتتاح چندین طرح بهداشتی و درمانی در شهر کرمان و حضور در جلسه هیاترئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای بررسی توانمندی ها و نیازمندی های سلامت این استان است.