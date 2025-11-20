به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رویداد ملی کتابال هم‌زمان با سی‌وسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و تقویت کنش‌گری اجتماعی پسران نوجوان برگزار شد و گروه پسران سایه از مرکز خورموج در میان گروه‌های برگزیده معرفی شد.

گروه پسران سایه در این طرح با انتخاب کتاب‌های مناسب گروه سنی خود و تبدیل آنها به نمایش‌های سایه‌ای، تجربه‌ای نوآورانه و جذاب در ترویج کتاب‌خوانی رقم زدند. آنان با استفاده از یک منبع نور ساده و عروسک‌های کاغذی ابتدا نمایش کتاب را اجرا کردند و سپس با مشارکت دیگر بچه‌ها، نسخه‌ای متفاوت از نمایش سایه‌ای را با حضور شخصیت‌های نمایشی زنده شکل دادند تا آثار ادبی را برای همسالان خود قابل لمس‌تر و جذاب‌تر کنند.

این تجربه خلاقانه با استقبال مخاطبان همراه شد و اعضای گروه پسران سایه توانستند در میان بیش از هزار و ۴۸۵ شرکت‌کننده در قالب ۳۵۵ گروه به همراه ۳۹۵ تسهیل‌گر از سراسر کشور بدرخشند.