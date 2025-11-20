به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهبندان گفت: پرونده خرید و حمل هزار و ۲۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۷۵۶ میلیون ریال در شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان نهبندان رسیدگی شد.

حسینی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته وی شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از سوخت کشف شده، مبلغ ۷۵۶ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهبندان افزود: ماموران نیروی انتظامی شهرستان نهبندان هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودرو سواری، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.