اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای تعریض محور کندوان
تعریض محور کندوان با اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید شتاب بیشتری خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ در جریان بازدید کامران پولادی نماینده مردم نوشهر، چالوس و مرزنآباد در مجلس شورای اسلامی و هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از محور کنداون مقرر شد ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای تسریع در تعریض محدوده مرزنآباد تا دزدبن اختصاص پیدا کند.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و مرزنآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کند بودن روند تعریض محور کندوان، گفت: تسریع در تعویض محور کندوان محدوده مرزنآباد تا دزدبن نقش مهمی در تسهیل تردد و ارتقای ایمنی این محور ارتباطی مهم دارد.
کامران پولادی افزود: بخش اول این طرح شامل ۵ کیلومتر است که آماده آسفالت است و در آیندهای نزدیک بهرهبرداری خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیگیری ها برای ادامه تعریض این محور ادامه دارد، ادامه داد:دستگاههای اجرایی با برقراری ارتباط مؤثر با وزارتخانهها روند اجرای این طرح را میتوانند تسریع کنند.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و مرزنآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأخیرهای ایجادشده، بر رفع ناهماهنگیها و اصلاح ایرادات مدیریتی و فنی تأکید کرد و گفت: تعویض محور کندوان در چند قرارداد اجرایی شده و با افزایش سرعت، پیشرفت چشمگیری در اجرای این طرح ایجاد خواهد شد.
عملیات اجرایی تعریض محور کندان به طول حدود ۲۰ کیلومتر از سال ۱۳۸۹ شروع شد و بر اساس برنامه اعلامی قرار بود از حدود پنج کیلومتر در امتداد قطعه چهار آزاد راه تهران - شمال از مرزن آباد تا منطقه دزدبن ادامه یابد و از آن زمان تاکنون حدود ۱۰ کیلومتر زیر بار ترافیکی رفته است.