به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ با تکمیل چارچوب سازه، مراحل بارگیری و نصب دریایی این سازه عظیم به‌زودی آغاز و زمینه آغاز عملیات حفاری در این میدان فراهم خواهد شد.

پایه سکوی میدان گازی فرزاد بی به همراه متعلقات ۲ هزار و ۶۵۰ تن وزن و ۶۳ متر ارتفاع دارد که در عمق بیش از ۵۰ متری آب‌های خلیج فارس در موقعیت میدان مشترک فرزاد بی در مرز آبی ایران و عربستان نصب خواهد شد.

این سازه حاصل ۲۸ هزار نفر روز کار بدون حادثه است که بیانگر سطح بالای کنترل خطر آموزش ایمنی و تعهد عملیاتی تیم‌های اجرایی پروژه است.

از مجموع ۱۱۳ هزار اینچ جوشکاری برنامه‌ریزی‌شده در این طرح تاکنون ۷۵ هزار اینچ با موفقیت و در بالاترین سطح استاندارد‌های کیفی انجام شده است.

میدان گازی مشترک فرزاد بی با اهمیت ملی و راهبردی، در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری شرق استان بوشهر و به صورت مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی قرار دارد.

برآورد‌ها نشان می‌دهد با توجه به حجم ذخایر قابل توجه، بهره‌برداری از این میدان نقشی تعیین‌کننده در تأمین انرژی پایدار و کاهش ناترازی گاز در سال‌های آینده خواهد داشت.

قرارداد طرح توسعه میدان فرزاد بی در قالب نسل سوم قرارداد‌های بیع‌متقابل با شرکت پتروپارس منعقد شده و ساخت و بارگیری پایه سکوی آن توسط شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران در حال انجام است.